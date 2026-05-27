Maíllo pide que "se investigue lo que se tenga que investigar" sobre Zapatero y Zarrías

Sevilla, 27 de mayo de 2026. El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha pedido este miércoles que "se investigue todo lo que se tenga que investigar" en relación a casos como el que puede afectar al exconsejero de Presidencia andaluz Gaspar Zarrías, así como ha apuntado que "tarde o temprano tiene que abordarse una reunión bilateral dentro del Gobierno", entre los socios que conforman la coalición --PSOE y Sumar-- "para analizar una situación" de la que "no se puede mirar para otro lado", al hilo de investigaciones como la que señala al expresidente del Gobierno socialista José Luis Rodríguez Zapatero.