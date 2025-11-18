Málaga se suma a Red de Ciudades Industriales, que tiene 124 municipios comprometidos

La ciudad de Málaga ha formalizado este martes su adhesión a la Red de Ciudades Industriales de Andalucía en un acto protagonizado por el consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, y el alcalde, Francisco de la Torre, que constata el compromiso de la capital malagueña con el fomento de la industria, y con el que la red alcanza los 124 municipios andaluces adheridos. La firma se ha producido en el marco del III Encuentro de alto nivel de la red que ha congregado en Málaga a un centenar de ayuntamientos de las ocho provincias andaluzas.