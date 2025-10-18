Manifestantes en Euskadi aseguran que "es el momento de apretar" para "un cambio real" en Gaza

Los manifestantes reunidos este sábado en Bilbao, San Sebastián y Vitoria en la concentración convocada en 270 localidades de todo el Estado han asegurado, a través de su portavoz Rodrigo Sevilla, que "es el momento de apretar" para que haya "un cambio directo y real" en Gaza."Es el momento de apretar para que exista un cambio real y directo en el territorio. El conflicto ha existido durante años pero ahora como sociedad debemos apretar y centrarnos en el genocidio existente", ha subrayado."En Euskal Herria siempre hemos sido muy sociales y tenemos que seguir apretando a nivel social y seguir estando con la asociación Pararlaguerra", ha añadido Sevilla.