Mañueco no entra a valorar la gestión de Puente del accidente de Adamuz

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, no ha querido entrar a valorar la gestión de ministro de Transportes, Óscar Puente, del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), aunque ha reclamado que haya "información", "transparencia" y "respuestas" a la ciudadanía. En declaraciones a los periodistas desde la Feria Internacional de Turismo (Fitur), en Madrid, Mañueco ha señalado que "ya llegará el momento" de realizar consideraciones políticas respecto a la gestión de la catástrofe.