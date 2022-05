El vicepresidente de la Junta de Andalucía y candidato de Cs a la Presidencia de la Junta, Juan Marín, ha señalado este lunes que "con Juan Espadas no puedo llegar a acuerdos porque quiere subirle los impuestos a los andaluces" y porque en el reparto de fondos europeos Next Generation o en el diseño de los Presupuestos Generales del Estado "Andalucía sale perjudicada y no dice ni pío" al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.

