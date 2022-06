Marín: los sondeos "nos hacen entrar en el gobierno" con PP, "única fórmula para parar a Vox"

El candidato de Cs a la Presidencia de la Junta en las elecciones al Parlamento de Andalucía de 19 de junio y vicepresidente del Gobierno andaluz, Juan Marín, ha sostenido este sábado que "muchos votantes de centro izquierda, que votaba al PSOE o a otras formaciones de izquierdas, se dan cuenta de que la única fórmula para parar a Vox se llama Ciudadanos", al tiempo que ha asegurado que "los trackings (sondeos contínuos) nos hacen entrar en el gobierno con el PP", opción esta de la que ha apuntado que "he defendido, no lo he escondido".