Marín valora que las candidaturas de Cs no son "experimentos"

El coordinador autonómico de Cs, candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía y actual vicepresidente en funciones, Juan Marín, ha subrayado este sábado que su formación no presenta candidaturas a las elecciones regionales "para hacer experimentos", porque "Andalucía no es un campo de pruebas", ha aclarado, para apostillar que la comunidad "no es un trampolín para llegar al Gobierno de España, sino que son ocho millones y medios de personas que tienen problemas todos los días". (Fuente: Ciudadanos)