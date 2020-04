El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha señalado este miércoles que "adaptará" los dispositivos policiales para realizar "controles específicos" en la fase de desescalada que contempla progresivos alivios en el confinamiento por el Covid-19. No obstante, ha defendido que, pese a las 800.000 multas contra "insolidarios" que no respetan las restricciones de movilidad, "España no es un Estado policial".