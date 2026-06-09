Marlaska niega que pusiera escolta a Leire Díez y dice que no hay quejas por intromisiones

Madrid, 9 de junio de 2026. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha negado este martes en el Senado que pusiera escolta a Leire Díez, la exmilitante del PSOE acusada de maniobrar contra causas judiciales que afectan al Gobierno. Además, ha subrayado que no hay "ninguna queja" de jueces ante posibles intromisiones políticas en las investigaciones desarrolladas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ya que ahora se garantiza que "todas las unidades trabajen tranquilamente y bajo los principios de neutralidad". (Fuente: Senado)