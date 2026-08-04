Marlaska niega que servicios secretos avisaran de "nada parecido" a lo que ocurrió en Ceuta

Madrid, 4 de agosto de 2026. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha ofrecido este martes una rueda de prensa tras la reunión extraordinaria de ministros del Interior de la Unión Europea en respuesta a la crisis migratoria que se desató en Ceuta el pasado 30 de julio. Marlaska ha negado que los servicios secretos españoles avisaran de que pudiera pasar "nada parecido" a la entrada masiva de inmigrantes y ni siquiera similar a lo sucedido en la crisis migratoria que sufrió la ciudad autónoma en 2021. (Fuente: Europa Press / Ministerio del Interior)