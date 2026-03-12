Marlaska preside la ceremonia de entrega de las medallas al Mérito de la Protección Civil

Madrid, 12 de marzo de 2026. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha presidido este jueves la ceremonia de entrega de las medallas al Mérito de la Protección Civil, que reconocen la labor en este ámbito de más de 200 personas e instituciones de diversas administraciones y de la sociedad civil durante 2024 y 2025. Las Medallas de Oro han sido entregadas al pueblo de Adamuz, por la respuesta colectiva ante el accidente ferroviario registrado el pasado 18 de enero en el entorno del municipio. Ha sido recogida por el alcalde, Rafael Ángel Moreno Reyes, acompañado por Manuel Rojas Mendoza, concejal; Antonio Ruiz Cañadas, jefe de Policía Local; José Moreno Valverde, vecino del pueblo que participó en tareas de rescate; y Juliana Cepas Jordán, miembro de la Agrupación de Protección Civil. También a Julio Rodríguez Ayllón, joven de 16 años que socorrió a viajeros de los trenes accidentados a lo largo de la noche y la madrugada. Estará en el acto junto a su madre, Elisa Ayllón, que también participó en las tareas de rescate. También, ha sido concedida la Medalla de Oro con distintivo Rojo a otro joven, José Cepas Cuesta, que colaboró junto a su vecino y amigo Julio en las tareas de socorro, aunque no ha asistido al acto. La medalla ha sido entregada a su tía, Juliana Cepas Jordán, que forma parte de la delegación que acompaña al alcalde. Las Medallas de Plata han sido entregadas a tres guardias civiles: Alberto Guzmán Peces, Manuel Jesús Salvatierra Manzanares y Patricia Encarnación Úbeda Portugués Guirao.