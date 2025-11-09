Martínez sitúa a Mañueco como el responsable de la "corrupción" con la trama eólica

El secretario general del PSOE de Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, considera al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, como "responsable directo" de la "corrupción sistémica" que se "vive" en la Comunidad en relación con la 'trama eólica'. En declaraciones a los medios de comunicación en el marco de la Feria de la Cecina de Chivo de Vegacervera (León), Martínez ha llamado a preguntar al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, si Fernández Mañueco es el candidato "más adecuado" para las próximas elecciones autonómicas.(Fuente: PSOE)