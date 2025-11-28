Más de 300 expertos se reúnen en la tercera edición del Foro Europeo de Propiedad Industrial

Más de 300 expertos nacionales, europeos e internacionales se han reunido en la tercera edición del Foro Europeo de Propiedad Industrial. La Asociación para la Defensa de la Marca, con el apoyo de la Oficina Española de Patentes y Marcas, ha vuelto a celebrar este encuentro en Barcelona para analizar los aspectos relativos de la propiedad industrial en Europa desde la perspectiva de los profesionales implicados. Esta edición cuenta con más presencia de marcas y organizaciones europeas e internacionales que años anteriores. El valor de las patentes esenciales, la coordinación policial, los retos en el entorno digital o la competencia desleal son algunos de los temas que se han abordado en las distintas mesas redondas. Los expertos defienden que la propiedad industrial no se trata solo de un tema legal, sino que es un motor económico, social y cultural, y destacan la consolidación del papel de España en este ámbito. El evento ha contado con la presencia del ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, que, como en la pasada edición, ha sido el encargado de clausurar el acto. Esta cita anual ayuda a los profesionales de la propiedad industrial a abordar los desafíos, difundir su aportación y fomentar la relación entre todos los agentes implicados.