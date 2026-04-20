Más de 3.000 efectivos participan en dispositivo de seguridad de la Feria de abril de Sevilla

Sevilla, 20 de abril de 2026. El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha presentado este lunes el dispositivo de seguridad diseñado con motivo de la Feria de Abril, en la que participan "alrededor de unos 2.000 miembros de Policía Nacional", sumados a los "más de 900 que proporciona a Guardia Civil" y "más de 150 que aporta la Dirección General de Tráfico (DGT)" para "garantizar la seguridad ciudadana y el orden público en el propio recinto ferial", motivo por el que ha concretado que "vamos a tener durante las 24 horas del día efectivos de la Policía Nacional" en el Real de la Feria.