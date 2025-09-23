Más de 7.700 niños de Almería acceden gratis al primer ciclo de infantil, un 10% más

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo, ha informado durante su visita a Pulpí (Almería) de que en el presente curso 7.702 niños de entre cero y tres años estarán escolarizados sin coste alguno, lo que supone un 10,49 por ciento más que el año pasado y beneficiará al 70,6 por ciento de las familias almerienses.Esta cifra supone un centenar de escolares más que en el curso pasado en estas mismas fechas. Por tramos de edad, en cero años son 608 niñas y niños, en un año 3.601 y en dos 4.959 escolares.