Más de 800.000 personas visitan la primera fábrica de cerveza dentro de un estadio de fútbol

Más de 800.000 visitantes, medio millón de cervezas servidas y 21.000 raciones de patatas bravas. Estas son las cifras del primer año de Plaza Mahou, el espacio de Mahou San Miguel en el Santiago Bernabéu que cuenta con su propio centro de producción de cerveza.Este espacio pionero ha transformado la manera de vivir la cultura de la cerveza en Madrid. Se trata de la única microcervecería dentro de un estadio de fútbol en España y los visitantes pueden consumir la cerveza que se produce directamente en el emplazamiento.Para celebrar su primer aniversario, Plaza Mahou ha organizado una semana de actividades especiales en homenaje al espíritu cervecero. Un espacio que se ha convertido en un símbolo de ocio en la capital donde tradición e innovación se dan la mano para disfrutar del ritual más madrileño: tomarse una caña bien tirada.