Reino Unido se suma al tratado de exportaciones de defensa impulsado por España, Alemania y Francia

Archivo - El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, durante un acto en Lodnres en agosto de 2025 (archivo) - Jack Taylor/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Reino Unido ha anunciado se adhesión al tratado europeo de control de exportaciones de defensa, una iniciativa impulsada en 2021 por España, Alemania y Francia, un paso que Londres afirma que ayudará a "reforzar" la industria defensiva británica y la cooperación con los aliados europeos a la hora de "desarrollar" este sector a nivel continental.

El Gobierno británico ha señalado en un comunicado que este paso "facilitará la entrega de licencias de exportaciones" entre estos países y ha insistido en que Reino Unido está comprometido a "reforzar su papel de liderazgo" en el seno de la OTAN y en la defensa de la seguridad europea, también a través de un aumento de la cooperación con sus socios.

Así, ha sostenido que la medida ayudará a reducir la "carga administrativa" de la entrega de licencias de exportación, lo que abrirá oportunidades a empresas británicas, impulsando el crecimiento económico y la ampliación de la oferta laboral, además de permitir estrechar la cooperación con "algunos de los socios europeos más cercanos" y lograr "una mejor coordinación en las exportaciones de defensa a otros países".

El ministro de Industria de Defensa del Reino Unido, Luke Pollard, ha recalcado que "la industria de defensa de Reino Unido es esencial a la hora de garantizar que las Fuerzas Armadas pueden mantenernos seguros en casa y fuertes en el extranjero". "Este acuerdo fortalecerá nuestros negocios defensivos cruciales y facilitará exportar a Alemania, Francia y España", ha argüido.

"Tras nuestro acuerdo sobre fragatas con Noruega y el acuerdo sobre el 'Typhoon' con Turquía, este nuevo tratado facilitará a Reino Unido la exportación de nuestras plataformas de clase mundial", ha explicado, antes de añadir que "cuando el Gobierno (británico) afirmó que se convertiría la defensa en un motor de crecimiento, lo decía en serio, y este tratado es una prueba más de la contribución al empleo y la seguridad británicos".

Londres ha resaltado que desde la publicación de la Revisión de Defensa Estratégica a principios de junio, el país ha firmado ya acuerdos con aliados de la OTAN para exportar fragatas Type 26 a Noruega por 10.000 millones de libras (unos 11.450 millones de euros) y cazas 'Typhoon' a Turquía por 8.000 millones de libras (cerca de 9.160 millones de euros).