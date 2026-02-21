Más Madrid, IU, Comuns y Sumar reivindican su alianza como el proyecto "ganador"

Madrid, 21 de febrero de 2026. Más Madrid, IU, Comuns y Movimiento Sumar ha lanzado este sábado la reedición de su alianza electoral reivindicándose como el proyecto "ganador" frente a la resignación y la "casa común" de la izquierda donde, según han enfatizado, "no sobra nadie" y está abierta a todas las organizaciones. Las cuatro formaciones han lanzado este mensaje durante un acto en el Círculo de Bellas Artes que ha desbordado las previsiones de asistencia, dado que a las 400 personas previstas en el recinto inicial se ha habilitado también una sala de cine anexa al centro con capacidad para 200 butacas. (Fuente: Sumar/Europa Press)