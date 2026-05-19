Más de un millar de agentes integran el dispositivo de seguridad para el Rocío en Sevilla

Pilas (Sevilla), 19 de mayo de 2026. El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, junto al coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla, Emilio Serrano García, ha presentado este martes el dispositivo de seguridad previsto para la Romería del Rocío 2026 en la provincia de Sevilla, que contará con 900 agentes de la benemérita y 200 de Policía Nacional, lo que lo convierte, según el subdelegado, en "el despliegue más importante que realiza la Guardia Civil a lo largo del año en este territorio".