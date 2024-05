La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha pedido este viernes "que no retuerzan el dolor y no utilicen a los familiares con algo que no fue verdad" en relación a los fallecidos en residencias durante la pandemia y ha añadido que "frivolizar, retorcer el dolor y utilizar eso me parece algo inaceptable". "Hay 21 sentencias archivadas", ha concluido.