Mayán, líder del proyecto ganador del Premio Zendal: "Los cribados son una oportunidad de vida"

La investigadora gallega María Mayán ha reivindicado la importancia de la prevención y de los cribados de cualquier tipo de cáncer a la hora de tratar una enfermedad a tiempo y multiplicar el porcentaje de éxito. Así lo ha señalado en una entrevista concedida a Europa Press tras darse a conocer esta semana el resultado de los VI International Zendal Awards, concedidos por el grupo biofarmacéutico con sede en O Porriño (Pontevedra) y que en su categoría de salud humana han reconocido al proyecto sobre el cáncer de mama triple negativo desarrollado por el grupo CellCOM del Centro de Investigación en Nanomateriales y Biomedicina (CINBIO) de la Universidade de Vigo (UVigo) que lidera Mayán.