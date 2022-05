Este 4 de mayo, abre sus puertas una exposición de artículos de coleccionista del universo Star Wars

"May the force be with you" o lo que es lo mismo "Que la fuerza te acompañe" es el lema que repiten una y otra vez quienes saben lo que significa este 4 de mayo. Los amantes del universo Star Wars, están de enhorabuena porque desde hoy, Día oficial de la saga, abre sus puertas en Madrid una exposición de artículos de coleccionista que rinde homenaje a La guerra de las Galaxias, cuando comenzó el boom de adquisición de productos oficiales allá por la década de los 70. Se trata de una colección de alrededor de 20 piezas únicas, licenciadas por Disney y dotadas de certificado de autenticidad que reproducen fielmente las características de los personajes y escenas de la saga más famosa de la historia del cine. Todas estas piezas son artículos de coleccionista imposibles de adquirir en el mercado primario, por ello cobra especial importancia poder ver de cerca la réplica de edición limitada del traje de Darth Vader de El Imperio Contraataca, bustos como el del Capitán Rex y el Comandante Cody o personajes que han aparecido de la mano de nuevos contenidos como Boba Fett. Una oportunidad única en la que los más fanáticos podrán visitar esta exposición desde hoy, hasta el próximo 29 de mayo en el madrileño centro comercial El Corte Inglés de Sanchinarro. Y, como siempre, ¡que la fuerza os acompañe!