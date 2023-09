Mazón sobre agresión sexual en Crevillent: "Espero no sea otra consecuencia de la ley solo sí es sí"

El 'president' de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, se ha mostrado "consternado" tras la detención de varios menores en Crevillent (Alicante) por presuntamente agredir sexualmente a una niña de 13 años y ha manifestado que "espera" que esta no sea "una consecuencia no deseada, otra más, de la famosa ley de 'solo sí es sí'". Mazón ha señalado: "Espero que no sea un efecto llamada de todo lo que estamos viendo durante todos estos últimos meses, porque hemos visto cómo incluso a los miembros de la Manada se les han reducido las penas, cómo están saliendo violadores y abusadores a la calle, cómo están viendo reducidas sus condenas".(Fuente: Generalitat)