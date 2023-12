Mazón: "La ampliación norte del Puerto de Valencia es epicentro de nuestras demandas"

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha defendido que la ampliación norte del Puerto de València es una "condición sine qua non" para el desarrollo económico de la Comunitat Valenciana, por lo que ha llamado a la unidad entre administraciones y empresas para que su finalización sea una realidad: "Es epicentro de nuestras demandas, es epicentro del trampolín más inmediato que tenemos". Mazón ha destacado, en la inauguración de la segunda edición de la jornada 'Comunitat Valenciana hacia el futuro', organizada por Europa Press, que este ecosistema de la C. Valenciana "no puede esperar más. España nos espera, pero nosotros también esperamos a España para liderar el Mediterráneo, España y Europa sin ningún tipo de complejos".