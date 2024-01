Mazón apuesta por la "mayor coordinación" entre CCAA en elementos comunes de la EBAU

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, apuesta por la "mayor coordinación" entre comunidades autónomas en aquellos elementos comunes y asignaturas de la EBAU que lo permitan así como en la valoración del profesorado: "Creo en la mayor coordinación y no en la mayor descoordinación". "Hay que avanzar en coordinación. Si el gobierno no pone propuestas encima de la mesa, y estamos con anuncios que no sabemos muy bien, es difícil", ha señalado. "Hay un camino adecuado que es el que propone el Partido Popular, que es el de la coordinación, el de no olvidar que somos España, porque si no vamos a tener todos un problema. Creo que hay documentos y trabajo técnico suficiente como para que lo afinemos bien", ha manifestado.(Fuente: Generalitat)

