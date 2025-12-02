Mazón asiste a la toma de posesión de Pérez Llorca como presidente de la Generalitat

Al acto protocolario de la toma de posesión de Juanfran Pérez Llorca como 'president' de la Generalitat Valenciana ha estado presente el que hoy se convierte ya en 'expresident' de la Generalitat, Carlos Mazón, ubicado en su nuevo escaño --el 97--, en la última fila de la bancada popular, entre Alejo Font de Mora (PP) y Teresa Ramírez (Vox). Mazón contará con una oficina de apoyo, que está situada en la ciudad de Alicante, según recoge la web de la administración autonómica valenciana. Se trata de una prerrogativa recogida en el Estatuto de los Expresidentes de la Generalitat Valenciana --de hecho, otros antiguos dirigentes también han hecho uso de ella--, que contempla que el Consell pondrá a disposición de las personas que han ocupado dicha responsabilidad los medios necesarios para el sostenimiento de una oficina de apoyo.