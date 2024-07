Mazón, a Baldoví: "Si yo fuera usted rezaría para que no hubiera nuevas elecciones"

El 'president' de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha espetado al síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, que si fuera él "rezaría para que no hubiera nuevas elecciones" en la Comunitat Valenciana, después de que el exdiputado en el Congreso le haya dicho que "igual se acaba la legislatura" por el amago de Vox de romper los gobiernos con el PP por aceptar la acogida de menores migrantes. "Yo no sé si usted cree en dios o no o en la providencia, pero si cree en la realidad y en cómo le va, yo rogaría que yo no apretara el botón. Señor Baldoví, siga rezando", ha dicho el también líder del PPCV al síndic de la oposición en la sesión de control en Les Corts, marcada por la incertidumbre a la espera de la ejecutiva estatal de Vox de esta tarde.