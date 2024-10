Mazón critica que el PSOE no tenga opinión sobre "energía nuclear" y pide no cerrar Cofrentes

El 'president' de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha recriminado este jueves que "no es presentable" ni "tolerable" que el PSOE no tenga "opinión sobre la energía nuclear", cuando se trata del "asunto más estratégico con respecto a nuestra competitividad que hemos tenido en décadas", al tiempo que ha reprochado que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, "diga 'sí a las nucleares'" en Bruselas y las desmantele en España. Mazón ha reiterado la petición al Gobierno de que no cierre la central nuclear de Cofrentes (Valencia) y ha vuelto a apelar a una "conjura" de la sociedad valenciana para prolongar su vida útil, frente al cierre previsto para 2030.(Fuente: Generalitat)