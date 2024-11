El 'president' de la Generalita Valenciana, Carlos Mazón, ha defendido que ha "dado la cara, una y otra vez", sobre la gestión de la dana del pasado 29 de octubre, frente a un presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha comparecido "un mes tarde, arrastrando los pies", y no admitiendo "ni un solo error". "No pidió perdón, no hizo nada de autocrítica, cosa que yo sí he hecho, por respeto a todos los afectados", ha afirmado.