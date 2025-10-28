Mazón llama a "abandonar la confrontación" en el aniversario de la dana

El 'president' de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha apelado a la "responsabilidad compartida" entre administraciones y ha llamado a "abandonar la confrontación" en la semana en que se cumple el primer aniversario de la dana del 29 de octubre. Mazón ha cargado contra este "fenómeno artificial" de la confrontación, algo que, a su juicio, "solo busca contaminar la conversación pública y hurtar de ella el espacio que debería ocupar la información de los avances, los logros que se van superando y las iniciativas que contribuyen a que el proceso de reconstrucción vaya más rápido y sea más eficaz". También, ha señalado, de "demostrar sin excusas" que los valencianos están "en el centro de las preocupaciones de todas las administraciones" y que lo están "muy por encima y más allá de otros intereses", todo ello "sin añadir ni un ápice más de dolor a dolor de quienes nos reclaman acciones y no discusiones".