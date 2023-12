Mazón, al no incluir la reforma de la financiación en CPFF: "Es un nuevo trámite de Puigdemont"

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha criticado que en el orden del día del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que se celebra este lunes no se incluya "una propuesta encima de la mesa" sobre el nuevo modelo de financiación, lo que a su juicio demuestra que esta reunión es "un nuevo trámite" que ha marcado el expresidente de la Generalitat y eurodiputado de Junts, Carles Puigdemont. "Como los separatistas catalanes tienen agenda propia han decidido que a los demás no nos toca", se ha lamentado. Asimismo, ha asegurado que la Comunitat Valenciana "no va a hacer más ajustes injustos bajo ningún concepto". (Fuente: Generalitat)