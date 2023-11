Mazón "no se rinde" y seguirá ofreciendo pactos a la oposición para la agenda valenciana

El 'president' de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha asegurado que no se va "a rendir" ni dejar de ofrecer a la oposición llegar a acuerdos sobre la agenda valenciana, para lo que ha instado a PSPV y a Compromís a apoyar estos pactos. "Sigue la mano tendida", ha subrayado, y ha garantizado que pondrá las facilidades que "haga falta" para llegar a acuerdos. "Vuelvo a tender la mano, mi determinación es absoluta", ha manifestado. Asimismo, ha hecho hincapié en que este ofrecimiento "no es la ocurrencia de la semana pasada" ni "acaba hoy", y ha pedido no caer en el "ruido" y la división porque les "resta fuerza" y ha destacado que él ya ha "cedido" en algunas posturas.(Fuente: Generalitat)

Más información Generalitat Valenciana

Compromís