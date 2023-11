Mazón: "Desde el primer momento he condenado cualquier tipo de ataque al PSOE"

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha asegurado que "desde el primer momento" ha condenado "cualquier tipo de ataque, amenaza o comportamientos no democráticos" contra el partido socialista: "No sé que más tengo que hacer para mostrar mi máxima condena, no sé si tengo que decir 73 veces lo que estoy diciendo 73 veces todos los días". Mazón ha lamentado que tengan que pasar un "examen moral" sobre cuántas veces condenan los ataques al partido socialista. "A lo mejor es que tengo menos autoridad moral, a lo mejor no estoy a la altura de lo que pide el PSOE. Ya veo que ellos son los jueces de la moralidad de los demás", ha manifestado.(Fuente: Generalitat)