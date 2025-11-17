Mazón reafirma su postura en el Congreso: Claves, reproches y críticas de "psicópata"

"No sabía que había gente que se estaba ahogando", "tenía el móvil en la mochila" y "nada hubiera cambiado si hubiera llegado antes al Cecopi". Así lo ha asegurado el presidente en funciones de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, en la comisión de investigación sobre la gestión de la dana en el Congreso de los Diputados. Mientras tanto, a las puertas del Congreso algo más de medio centenar de familiares de víctimas de la dana se han concentrado para denunciar sus "mentiras", acusarle de "asesino" y al PP de "criminal", y pedir que "entre en prisión" por su gestión de la tragedia.(Fuente: Europa Press y Congreso)