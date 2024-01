Mazón remarca que la financiación "no es una batalla entre egos de presidentes"

El 'president' de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha remarcado que la financiación autonómica no es "una batalla de egos entre presidentes" de comunidades y ha insistido en la necesidad del fondo de nivelación para resolver la situación de "casi 17 millones de españoles" que están "mal financiados durante demasiado tiempo". "Esto no va de Page ni de Moreno ni de Miras ni de Mazón; va de millones de españoles que están en nuestras comunidades y que no están teniendo los recursos adecuados para su salud. Y con esto ya poca broma", ha asegurado el jefe del ejecutivo valenciano en Fitur al ser preguntado por su reunión ayer con los presidentes de Andalucía, Castilla-La Mancha y Murcia.(Fuente: Generalitat)