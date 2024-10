Mazón sostiene que Sánchez "tendría que estar dando explicaciones" sobre el 'caso Koldo'

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha sostenido que el presidente del Gobiero, Pedro Sánchez, "es quien tendría que estar dando explicaciones que no ha dado" respecto al 'caso Koldo' y ha manifestado su "respeto al procedimiento" judicial. "Ya sabéis que a mí cuando hay procesos en marcha no me gusta opinar, porque me gusta respetar los procesos judiciales mientras no son firmes", ha asegurado el líder de los 'populares' valencianos. Por otro lado, ha adelantado que la Generalitat ha avalado con 2 millones un total de 156 operaciones a jóvenes para adquirir su primera vivienda