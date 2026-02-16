Médicos vascos se manifiestan en San Sebastián por un Estatuto Marco propio

Médicos vascos se han manifestado este lunes en San Sebastián para reclamar al Ministerio de Sanidad un Estatuto Marco en el que puedan negociar sus condiciones laborales y han denunciado que no han tenido "ni voz ni voto" en la elaboración del nuevo borrador, situación que han calificado de "injusta", como han explicado la Dra. Elena del Val, anestesista del Hospital Donostia y representante de la Asociación de Médicos Unidos por sus Derechos (MUD) y el Dr. José Luis Paulín Seijas, delegado del Sindicato Médico de Euskadi (SME).