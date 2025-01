Menor plantea más coeducación desde la niñez ante la violencia sexual en la adolescencia

La consellera de Igualdad y Feminismo de la Generalitat, Eva Menor, ha tachado de escalofriantes las cifras de violencia sexual en adolescentes y por eso ha propuesto promover coeducación desde la infancia: "Tenemos que empezar a trabajar la prevención cada vez antes". En una entrevista con Europa Press, ha expresado su preocupación por el crecimiento de la violencia sexual en la adolescencia y la juventud, así como los casos de racismo y fobia contra el colectivo LGTBI en esta franja de población. Una de las iniciativas en este sentido es la campaña 'Si ets lliure per jugar, ets lliure per créixer, somiar, imaginar...', que el Departamento ha impulsado para fomentar juguetes no sexistas y la libertad de elección. "Atribuimos a las niñas determinados tipos de juguetes que tienen mucho que ver con los cuidados, con la estética, con la belleza. En cambio, al niño le damos juguetes que les permite más imaginar, porque pueden ser conductores de coches, pilotos de avión o científicos, investigadores o superhéroes", ha criticado. Lamenta la existencia de un movimiento negacionista que cuestiona las cifras de violencia machista alegando --ha criticado-- que "el feminismo ha ido demasiado lejos", que las mujeres piden privilegios que no les corresponden y que discriminan a los hombres. "Cuando tienes unas cifras que dicen que el 80% de las niñas, jóvenes y adolescentes manifiesta haber sufrido algún tipo de agresión sexual a lo largo de su vida, cuando un 56% dice que en las redes sociales les han enviado fotos sin su consentimiento o cuando el 50% de las mujeres ha recibido amenazas por no querer continuar teniendo una determinada relación que no les gusta, tenemos un problema", ha dicho.