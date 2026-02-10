Merendar con los abuelos, el plan de tarde ideal para los jóvenes según un estudio

8 de cada 10 jóvenes españoles de 18 a 28 años, que forman parte de la llamada GenZ, asegura que disfruta del tiempo que pasa con sus abuelos y abuelas. Uno de los momentos más destacados es merendar con ellos, un plan de tarde que el 83% de los jóvenes escogería en primer lugar por delante de salir con amigos, jugar a videojuegos o estar con el móvil. Así lo reflejan los resultados del estudio 'El vínculo abuelos-GenZ en España', elaborado por Chocolates Nestlé. Más de la mitad de los jóvenes encuestados considera que merendar con sus abuelos es un momento muy especial e imprescindible, donde el chocolate suele estar presente. Además de los momentos compartidos, el estudio también revela el rol de los mayores como apoyo emocional para la GenZ. Más de la mitad de los jóvenes se siente más feliz tras pasar tiempo juntos y un 40% se siente agradecido. Además, 6 de cada 10 jóvenes reconoce que les cuentan sus preocupaciones antes que a otros adultos. A raíz de los resultados del estudio, se ha lanzado la campaña 'Mi abuelo, mi bro' de Nestlé Extrafino que, en el marco de su 60 aniversario, rinde homenaje a los abuelos y destaca la importancia de crear recuerdos entre generaciones.