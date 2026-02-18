Un mes de Adamuz: La investigación de las vías, 34 denuncias y pendientes de las cajas negras

Adamuz (Córdoba), 18 de febrero de 2026. El 18 de enero, sobre las 8 menos 15 de la tarde, un tren Iryo destino Madrid descarrilaba a la altura del municipio cordobés de Adamuz, colisionando pocos segundos después con un Alvia que se dirigía a Huelva. Un accidente que dejó 46 fallecidos y más de 120 heridos, siete de los cuales continúan ingresados. Este miércoles se cumple justo un mes desde que ocurriera este siniestro ferroviario. Hasta el momento, la investigación del accidente se centra en las vías donde ocurrió el descarillamiento, mientras sigue pendiente la apertura de las cajas negras de ambos trenes. (Fuente: Europa Press y Junta de Andalucía)