La Mezquita-Catedral de Córdoba celebra una misa funeral en memoria de las víctimas de Adamuz

La Mezquita-Catedral de Córdoba ha acogido este sábado una misa en recuerdo de las 46 víctimas del accidente ferroviario de Adamuz. El obispo de Córdoba, Jesús Fernández, ha presidido en el templo principal de la Diócesis una eucaristía que se sucede a la celebrada esta misma semana en Huelva, a la que acudieron unas 4.000 personas. El obispo de la ciudad, ha expresado en su homilía que ese trágico 18 de enero, Dios estuvo en el municipio cordobés "dando luz".(Fuente: Mezquita Catedral de Córdoba)