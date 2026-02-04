La microbiota intestinal, clave en el tratamiento de mieloma según CRIS Contra el Cáncer

Investigadores de la Fundación CRIS contra el cáncer, entidad referencia en la investigación contra esta enfermedad, ha descubierto un nuevo factor clave en la evolución del mieloma múltiple: la microbiota intestinal. Su investigación revela que un compuesto derivado de ciertos alimentos, la Urolitina A, podría mejorar los tratamientos contra esta enfermedad. La Investigadora CRIS Contra el Cáncer, María Linares ha afirmado que la microbiota intestinal, todos los microorganismos que tenemos en el intestino, "van a ser muy importantes en el desarrollo del mieloma y también en cómo responden los pacientes a las terapias".