Miles de personas se manifiestan en Barcelona y Madrid tras la interceptación de la flotillla

Manifestaciones multitudinarias este jueves en toda España en rechazo a la interceptación de la Global Sumud Flotilla por el ejército israelí este miércoles. En Barcelona, miles de personas se han concentrado a las seis de la tarde en la plaza de la Carbonera y han intentado avanzar por la Ronda Litoral, pero los Mossos han cargado dos veces para impedirlo. Al mismo tiempo en Madrid, miles de personas se concentraban en el Ministerio de Exteriores para exigir la liberación de los miembros de la flotilla.(Fuente: Europa Press / Global Sumud Flotilla / Ext. Israel)