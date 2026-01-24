Miles de personas se manifiestan en Minneapolis en una nueva jornada de protesta contra el ICE

Miles de personas han salido a las calles este viernes en la ciudad de Minneapolis, en el estado de Minnesota, para denunciar abusos cometidos durante las últimas semanas en las operaciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE), enmarcadas en las agresivas políticas antiinmigratorias de la Administración Trump, incluida la muerte a tiros de la ciudadana estadounidense Renee Nicole Good el pasado 7 de enero perpetrada un agente federal.(Fuente: The White House/ICE/X)