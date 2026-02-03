El ministro Puente comparece en el Congreso para dar información sobre la crisis ferroviaria

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha trasladado el compromiso del Gobierno con el esclarecimiento completo de lo sucedido en los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida. Así lo ha transmitido en la comparecencia de este martes, a petición propia, en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible del Congreso de los Diputados para aportar la información disponible sobre ambos accidentes y explicar la situación que vive el servicio de Rodalies de Cataluña.(Fuente: Europa Press / Congreso / Senado / La Moncloa / Ministerio de Transportes)