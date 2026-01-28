El ministro Torres dice que "no se entiende" el rechazo de algunos partidos al decreto ómnibus.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha afirmado que el rechazo en el Congreso al último decreto ómnibus es "una derrota" para los pensionistas "no porque el Gobierno haya fracasado, sino porque hay partidos que votan en contra de medidas que no se entiende que se voten en contra".En concreto, el Congreso rechazó, debido a los votos en contra de PP, UPN, Vox y Junts, el real decreto ley 16/2025, que ha supuesto dejar sin efecto parte del paquete de medidas aprobadas por el Gobierno para 2026 en las que se prorroga el llamado 'escudo social', entre las que se incluyen la subida de las pensiones, entre otras medidas.Según ha explicado Torres, todos los decretos ley "que llevan más de un asunto se llaman así", y "son muy propios de los últimos días o semanas de un año", debido a la necesidad de cerrar medidas que tienen que entrar en vigor el 2 de enero, porque el 1 de enero es festivo.