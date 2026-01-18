MINOROMUNGIA

Este domingo, día de San Antontxu, 18 de enero, miles de personas han acudido al municipio de Mungia (Bizkaia) para disfrutar de la tradicional feria y del ambiente festivo que se respira en las calles del municipio, en una de las jornadas más multitudinarias y arraigadas del calendario local.Desde el recinto ferial hasta la plaza de los Fueros se han instalado puestos de exposición y venta, mientras que en el ferial se ha podido disfrutar de la exhibición y compraventa de ganado, además de maquinaria, herramientas agrícolas y plantas frutales y ornamentales.Pese a la climatología adversa, con precipitaciones constantes en forma de lluvia y temperaturas bajas, a lo largo de la jornada, las plazas y las calles de la localidad han acogido la exhibición y venta de productos autóctonos y de la comarca, así como muestras de artesanía tradicional y trabajos artesanos locales.La cita ha acogido la XXVIII edición del Concurso de Morcillas y Chorizos de Euskadi, organizado por la Asociación de Comerciantes y Hosteleros, en una jornada en la que las actuaciones de danza, música y fanfarrias han animado el ambiente durante todo el día. Además, la misma asociación de comerciantes y hosteleros, ACH Mungia, ha cocinado y repartido pintxos de chorizo por 1,5 euros la unidad para hacer una recaudación solidaria en favor de Ander Akesolo, un joven con parálisis cerebral, vecino de Mungia, que necesita unas terapias especializadas para su mejora.Entre la oferta de actividades, también hay partidos profesionales de pelota, una cita muy esperada que reúne en Mungia a pelotaris de primer nivel. Para completar la jornada, habrá propuestas para todos los públicos como el tren txu-txu, que este año ha cambiado de ubicación y ha partido desde Neurketa kalea A la tarde, está previsto que la Sukar Erromeria ponga el broche final a este destacado día de San Antontxu.