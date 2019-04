Monago sobre el debate: "Vi muy mal al presidente"

Publicado 23/04/2019 13:42:28 CET

Declaraciones del presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, quien ha valorado el debate que tuvo lugar anoche en RTVE. "Vi a nuestro candidato Pablo Casado insitucional, lo vi serio, haciendo propuestas, a mi me gustó el debate", ha recalcado Monago, al mismo tiempo que ha criticado a Pedro Sánchez, al que considera que "no le gustan los debates", porque no se le vio "muy cómodo". "Vi muy mal al presidente del Gobierno, se fue muy enfadado con su equipo y eso es porque no le ha salido bien (...) Hay una comunicación no verbal que lo dice", ha señalado.