Monasterio: "Madrid no se puede cerrar perimetralmente"

La portavoz de Vox en la Asamblea, Rocío Monasterio, no entiende que el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, al que se ha referido como "infiltrado de Sánchez" haya propuesto un cierre perimetral de Madrid y ha vuelto a trasladar su "apoyo" a Ayuso en todo lo que sea "defender las libertades de los madrileños". "Madrid no se puede cerrar perimetralmente. Tenemos que estar a otras propuestas, no puede ser que nuestros políticos solo hablen de confinamientos y no den soluciones", ha zanjado.(Fuente: Asamblea de Madrid)