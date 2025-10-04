Montero afirma que "no vamos a consentir" que "nos quiten" el "orgullo" de la sanidad pública

La vicepresidenta del Gobierno y secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, ha señalado este sábado que los socialistas "no vamos a consentir que nos quiten lo construido piedra a piedra" en la sanidad pública. Tras la crisis abierta en el Gobierno andaluz como consecuencia de los fallos detectados en el programa de detección precoz del cáncer de mama, María Jesús Montero se ha comprometido a recuperar "el orgullo" por los servicios públicos andaluces. "Esto no es un juego de niños. Nos jugamos la vida".(Fuente: PSOE)